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عودة المركبة الفضائية الصينية المتعددة الاستخدام إلى الأرض

الفضاء

عودة المركبة الفضائية الصينية المتعددة الاستخدام إلى الأرض
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أعلنت وكالة شينخوا الصينية، أن المركبة الفضائية التجريبية الصينية المتعددة الاستخدام عادت إلى الأرض بعد يومين من إطلاقها وهبطت بنجاح في المكان المحدد.

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وتفيد الوكالة، بأن المركبة بعد مضي يومين على إطلاقها هبطت بنجاح يوم 6 سبتمبر على الموقع المحدد مسبقا لهبوطها.

وتشير الوكالة، إلى أن التجربة كانت ناجحة، ما يعني أن الصين حققت اختراقا كبيرا في دراسة التقنيات الفضائية المكوكية التي يعاد استخدامها.

ويذكر أن المؤسسة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء (CASC) كانت قد أعلنت يوم الجمعة 4 سبتمبر الجاري، عن إطلاق صاروخ النقل Changzheng-2F وعلى متنه مركبة فضائية تجريبية قابلة لإعادة الاستخدام من مطار جيوغوان الفضائي، ستعود بعد رحلة فضائية قصيرة إلى الأرض. وتشير الوكالة إلى أن هذه المركبة "مخصصة لاختبار التقنيات التي يمكن استخدامها عدة مرات في الرحلات الفضائية واستكشاف الفضاء للأغراض السلمية".

المصدر: نوفوستي

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