روسيا تعدل صواريخ "سويوز" الفضائية

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء الروس سيعملون على إدخال بعض التعديلات على صواريخ "سويوز-2" الفضائية.

وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى "أن القرار بشأن التعديلات ونوعها سيتخذ بعد عودة مركبة Progress MS-15 التي أرسلت نحو المحطة الفضائية الدولية في يوليو الفائت بواسطة صاروخ من نوع سويوز-2"

وأوضح البيان أن التعديلات ستطال على الأغلب تصميم رؤوس الصواريخ في القسم الذي يحمل المركبات الفضائية أثناء إطلاقها ، وأن الخبراء ارتأوا إدخال مثل هذه التعديلات لتصبح صواريخ "سويوز" أكثر ملاءمة لنقل مركبات Progress.

وتبعا للخبراء في "روس كوسموس" فإن رؤوس الصواريخ مهمتها حماية المركبات الفضائية من الضغط الناجم عن السرعة العالية أثناء إطلاقها نحو الفضاء، وبعد وصول المركبات إلى مدارها المحدد تنفصل هذه الرؤوس وتتابع المركبات طريقها مع المرحلة الثانية من الصاروخ.

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وكانت روسيا قد أطلقت آخر مركبة من نوع Progress MS-15 نحو المحطة الفضائية الدولية باستخدام صواريخ "سويوز-2" في 23 يوليو الفائت، وحملت هذه المركبة إلى المحطة نحو 600 كلغ من الوقود والغازات المضغوطة، ونحو 1.5 طن من البضائع التي تشمل معدات ضرورية للتحكم بالمحطة وأنظمة دعم حياة الرواد فيها، كما شملت الحمولة معدات لإجراء التجارب والأبحاث العلمية، وأطعمة ومياها للرواد.

المصدر: تاس