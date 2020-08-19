رحلة مركبة "سويوز-17" الروسية المأهولة إلى المحطة الفضائية تستغرق 3 ساعات فقط

أكد مركز "غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء أن مركبة "سويوز 17" المأهولة بـ3 رواد على متنها ستنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في 14 أكتوبر المقبل.

وتستغرق تلك الرحلة الفضائية قبل التحام المركبة بالمحطة الفضائية 3 ساعات و20 دقيقة فقط، أي تقوم المركبة بدورتين فقط حول الأرض.

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جاء ذلك في بيان أصدره مركز "غاغارين" يوم 19 أغسطس. وقال البيان إن رواد الفضاء الأعضاء في الطاقمين الرئيس والاحتياطي يستمرون في التحضيرات للرحلة.

وقال المدرب الرئيسي للطاقم ، أيدر بيكموتشوف إن المسار القصير للمركبة المأهولة سيخفض من عدد العمليات التي ينفذها طاقم المركبة، كما سيخفض من احتمال الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها قائد الطاقم ومهندسه مقارنة بالتحليق بالمسار الكلاسيكي الذي يستغرق يومين.

وسيتم تعديل مسار اقتراب المركبة المأهولة من المحطة الفضائية لأول مرة باستخدام نظام "كورس – إن آ" اللاسلكي التقني والمعلومات الواردة من منظومتي "غلوناس" و"جي بي إس" للملاحة الفضائية على حد سواء.

يذكر أن اللجنة الحكومية أقرت نهاية مايو الماضي الطاقم الرئيس الذي سيزور المحطة الفضائية الدولية في أكتوبر المقبل والذي يضم رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف ورائدة الفضاء الأمريكية كاتلين روبنز.

أما الطاقم الاحتياطي للمركبة فيضم الروسيين، أوليغ نوفياسكي وبيوتلر دوبوف والأمريكي، مارك فاندي هاي.

المصدر: تاس