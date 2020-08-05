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الكويكب 2009 PQ1 يقترب اليوم من الأرض

الفضاء

الكويكب 2009 PQ1 يقترب اليوم من الأرض
NASA / ESA
صورة تعبيرية
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أعلنت الوكالة الفضائية الأمريكية "ناسا"، أن الكويكب 2009 PQ1، الذي يقدر العلماء أبعاده من 84 إلى 190 مترا، سيقترب اليوم 5 أغسطس من الأرض.

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وسوف يحلق الكويكب في الساعة 19.35 بتوقيت موسكو  يوم الأربعاء 5 أغسطس، على مسافة أربعة ملايين كيلومتر عن الأرض، وهذه المسافة تعادل سبع مرات المسافة بين الأرض والقمر.

وكان علماء الفلك قد اكتشفوا هذا الكويكب الذي ينتمي إلى مجموعة كويكبات أبولو، في 14 أغسطس عام 2009 ، التي تتقاطع مساراتها مع مدار الأرض.

وقد أعلن البروفيسور فيكتور غراخوفسكي من جامعة الأورال الفدرالية، تعتبر هذه الكويكبات خطرة على الأرض، فقط بسبب تقاطع مساراتها مع مدار الأرض، مشيرا إلى أن علماء الفلك اكتشفوا إلى الآن نحو 15 ألفا منها، وهي تحت مراقبتهم الدائمة.

المصدر: نوفوستي

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