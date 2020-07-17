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كويكب خطير يقترب بعد 45 يوما من الأرض

الفضاء

كويكب خطير يقترب بعد 45 يوما من الأرض
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صورة تعبيرية
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أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" أن الكويكب 2011 الخطير سيقترب من الأرض في مطلع سبتمبر المقبل .

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ويفيد موقع Planet News، بأنه وفقا لبيانات ناسا، تبلغ سرعة هذا الكويكب "2011" نحو 30 ألف كيلومتر في الساعة، ويبلغ قطره حوالي 49 مترا، أي ضعف قطر النيزك الذي سقط في تشيليابينسك بروسيا في 15 فبراير عام 2013.

ووفقا لتوقعات خبراء ناسا، سيقترب هذا الكويكب من الأرض يوم 1 سبتمبر عام 2020 . وستكون المسافة الفاصلة بينه وبين الأرض 71800 كيلومتر ، وهذه المسافة أقل بخمس مرات من المسافة بين الأرض والقمر.
ومع أن خبراء ناسا، ينسبون هذا الكويكب إلى مجموعة الكويكبات الخطرة على الأرض، إلا أنهم يؤكدون على أنه حتى في حال اختراقه الغلاف الجوي لكوكب الأرض فإنه لن يلحق أي أضرار.

المصدر: نوفوستي

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