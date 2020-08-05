ماذا سيتناول رواد الفضاء على القمر؟

أعلن فكتور دوبروفولسكي، كبير مصممي الغذاء لرواد الفضاء في معهد بحوث الأغذية المركزة، أن طعام رواد الفضاء الروس على القمر سيتضمن أغذية معلبة ومنتجات بحاجة لوضعها في ماء ساخن.

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وقال دوبوفولسكي، في تصريح لمجلة "روسكي كوسموس"، "يمكن أن يتشكل طعامهم من مواد غذائية جاهزة للإستهلاك وهي باردة، مثل معلبات اللحوم والأسماك، وفواكه مجففة، وحلويات وخبز. وكذلك الأطعمة المجففة بالحرارة أو بطريقة التجفيف بالتجميد، مثل الوجبات الخفيفة والأطباق الأولى والثانية والحلويات والعصائر والمشروبات".

ووفقا له، يجري حاليا تحضير مثل هذه الأغذية لرواد البعثات القمرية الروسية، مشيرا إلى أن خصوصية النظام الغذائي "القمري" تتضمن استخدام أكبر قدر ممكن من المواد الغذائية، ذات الحماية من الإشعاع، ومضادة للأكسدة وغيرها، التي تخفض التأثير السلبي للوسط المحيط على جسم الإنسان.

وتجدر الإشارة، إلى أنه وفقا للبرنامج القمري الروسي، يخطط لهبوط رواد الفضاء الروس على سطح القمر عام 2030.

المصدر: نوفوستي