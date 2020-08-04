روسيا تختبر قريبا نموذجا لقمر صناعي جديد

أعلنت الخدمة الصحفية لمطار "فوستوتشني" الفضائي الروسي أن المعنيين في المطار سيباشرون قريبا باختبار نموذج لقمر اتصالات صناعي جديد.

وقال بيان صادر عن الخدمة : "وصل إلى المطار مؤخرا نموذج لقمر Kondor-FKA الصناعي الروسي، وستبدأ قريبا عملية اختبار شاملة لمعداته التقنية للتحقق من إمكانيات تشغيل وحداته وأنظمته، هذه الاختبارات هي اختبارات تقليدية تجرى عادة على المعدات الفضائية".

وأشار البيان إلى أن "مهمات قمر Kondor-FKA المستقبلية ستشمل استشعار الأرض عن بعد، ورسم الخرائط لسطحها، والمساهمة في عمليات الرصد البيئي واستكشاف الموارد الطبيعية، كما سيكون بإمكان هذا القمر التقاط صور عالية الدقة لأجسام أرضية بأبعاد متر مربع تقريبا، وسيكون قادرا على مسح مسطحات أرضية يصل طولها إلى 120 كلم".

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أما مطار "فوستوتشني" فستجرى فيه عمليات اختبار نموذج هذا القمر وهو مطار فضائي استحدثته روسيا في منطقة آمور لتجري منه عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات إلى الفضاء، وتعتمده بدلا من قاعدة "بايكونور" في كازاخستان لإجراء هذه المهمات.

وشهد هذا المطار أول عملية إطلاق للصواريخ إلى الفضاء عام 2016، وفي يونيو 2019 بدأت روسيا المرحلة الثانية لتوسيع منشآته.

المصدر: نوفوستي