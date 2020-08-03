روسيا تطلق نهاية العام المقبل سائحين فضائيين إلى المحطة الفضائية

ينطلق سائحان فضائيان إلى المحطة الفضائية الدولية نهاية العام المقبل على متن مركبة فضائية روسية مأهولة.

أعلن ذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دون أن يذكر اسمي السائحين اللذين سيكشف عنهما مطلع العام المقبل.

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وأوضح أن السائحين الفضائيين سينطلقان إلى المحطة الفضائية بموجب اتفاقية وقعتها شركة "غلاف كوسموس" الروسية للتعاون الفضائي مع شركة Space Adventures الأمريكي وأضاف أن شركة "غلاف كوسموس" تجري حاليا محادثات مع شركات أجنبية أخرى بشأن السياحة الفضائية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن شركته وقعت في فبراير عام 2019 مع الشركة الأمريكية أتفاقية إطلاق السائحين الفضائيين نهاية عام 2021 إلى المحطة الفضائية الدولية بمركبة فضائية روسية مأهولة.

جدير بالذكر أن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية يتسع في الوقت الراهن لـ3 رواد فقط. أما بعد أن تطلق نهاية العام المقبل وحدة "ناؤوكا" الروسية الجديدة الحديثة وتلتحم بالمحطة الفضائية فسيزداد هذا العدد إلى 5 أفراد.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن أحد السائحين الفضائيين سيخرج إلى الفضاء المكشوف. كما أنها أعلنت أن شركة "غلاف كوسموس" الروسية التي تتولى التعاون الدولي الفضائي تعمل بالتعاون مع "روس كوسموس" على تخفيض سعر الرحلات الفضائية السياحية لتنافس شركتي "سبيس إكس" و"بوينغ" اللتين أعلنتا أيضا عن جاهزيتما لإطلاق السياح الفضائيين إلى المحطة الفضائية.

المصدر: تاس