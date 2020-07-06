السياح يتوجهون العام القادم إلى الفضاء على متن مركبات روسية

أعلنت مصادر في شركة Space Adventures أنها وقعت عقودا مع شخصين من المقرر أن يذهبا في رحلة سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات "سويوز الروسية" العام القادم.

وفي يونيو العام الفائت صرح المتحدث باسم Space Adventures في روسيا بأن شركته وجدت مرشحين للذهاب في رحلة سياحية إلى المحطة على متن مركبات "سويوز".

وأوائل 2019 كانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت إلى أنها وقعت عقودا مع الشركة المذكورة لإرسال رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية الدولية، ستكون أول رحلة يذهب فيها سائحان على متن مركبة "سويوز"، وسيتولى قيادة المركبة رائد فضاء متمرس، وأوضحت أنها ستعلن عن أسماء السائحين في وقت لاحق.

وتعتبر شركة Space Adventures الأمريكية الشركة الوحيدة التي تعمل على تنظيم رحلات سياحية إلى المحطة الفضائية الدولية، وما بين عامي 2001 و2009 أرسلت هذه الشركة 7 سياح إلى المحطة على متن مركبات "سويوز" الروسية، ومن بين هؤلاء السياح كان تشارلز سيموني الذي زار المحطة مرتين حتى اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا النوع من الرحلات كلف السياح سابقا ما بين 20 إلى 50 مليون دولار، ولم يعلن رسميا حتى الآن كم ستكون كلفة الرحلة القادمة بالنسبة لكل سائح إلى المحطة الفضائية.

المصدر: نوفوستي