روسيا تربط المحطة الفضائية الدولية بشبكة الإنترنت الخاصة بها

أعلن مصدر في مؤسسة "إينيرغيا"، عن ربط القطاع الروسي في المحطة الفضائية الدولية بقناة اتصال مع الأرض عبر الأقمار الصناعية الروسية، ما ألغى الحاجة لاستخدام قنوات الاتصال الأمريكية.



وأشار المصدر، إلى أنه طوال السنوات الماضيةكان بإمكان رواد الفضاء الروس الاتصال بالأرض فقط عندما كانت المحطة الفضائية تحلق فوق الأراضي الروسية، وخارج حدود روسيان كانوا عند الضرورة يستخدمون الوسائل الأمريكية.

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وقال قسطنطين شادرين، مدير إدارة التطوير الرقمي في مؤسسة "روس كوسموس"، "الآن لم نعد نعتمد على زملائنا في القطاع الأمريكي".

وأضاف، حاليا خلال دورة واحدة للمحطة الفضائية الدولية حول الأرض التي مدتها 92 دقيقة، يستمر الاتصال بالأرض عبر قمرين من سلسلة "Luch" مرتين لمدة نصف ساعة في كل مرة.

ومن جانبه أضاف إيغور برودسكي، رئيس مركز "مجمع التقنيات اللاسلكية الفضائية والأرضية" بمؤسسة "إينيرغيا"، "نخطط لربط القمر الثالث قريبا، ما سيسمح لنا باستخدام كامل زمن دورة المحطة حول الأرض تقريبا". وأضاف، ومستقبلا سيصبح الاتصال مع المحطة الفضائية الدولية على مدار الساعة.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة الأقمار الروسية لإعادة الإرسال "Luch" العاملة حاليا في الفضاء، تضم ثلاثة أقمار هي "Luch-5A" و "Luch-5B" و "Luch-5V" ، التي تم إطلاقها أعوام 2011-2014. ومن المقرر إطلاق القمر Luch-5VMفي عام 2024.

المصدر: نوفوستي