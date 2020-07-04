روسيا تطور أقمارا صناعية نانوية من نوع جديد

أعلنت جامعة "أوتكين" الحكومية الروسية أن الخبراء فيها يعملون على خطة لتطوير أقمار صناعية صغيرة تستخدم للأغراض العلمية.

وحول الموضوع قال مدير الجامعة، ميخائيل تشيركين: "يعمل الخبراء في جامعتنا على تطوير أقمار صناعية نانوية لصالح شركة إينيرغيا الروسية، ستستخدم هذه الأقمار في عمليات ضبط ترددات التلسكوبات الراديوية الأرضية".

وأضاف "منذ العام 2015 تعمل جامعتنا مع الخبراء في إينيرغيا في إطار مشروع راديوسكاف الذي يهدف لتطوير معدات وأقمار صناعية صغيرة مخصصة لاستقبال وإرسال البيانات من وإلى محطات الاتصال الراديوية الأرضية، في يونيو الفائت حصلت جامعتنا على ترخيص من مؤسسة روس كوسموس لتطوير معدات وتقنيات صواريخ الفضاء والمركبات الفضائية والأقمار الصناعية، ونهاية العام القادم من المفترض أن نرسل إلى مدارات الأرض قمر Tsiolkovsky-Ryazan النانوي، الذي ستطلقه شركة إينيرغيا إلى الفضاء مع مركبة من نوع بروغريس.. في السابق عملنا فقط على تطوير نماذج تجريبية لمعدات فضائية، لكننا سنطلق قمرا صناعيا فعالا هذه المرة".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الخبراء في الجامعة المذكورة قد انتهوا حاليا من تطوير نموذج تجريبي لقمر Tsiolkovsky-Ryazan، يبلغ وزنه 4 كيلوغرامات تقريبا وحجمه 3 ديسيمترات مكعبة.

وحول الموضوع قال نائب رئيس الجامعة، سيرغي غوسيف :"القمر الذي تسعى جامعتنا لتطويره سيكون قادرا على إرسال إشارات اختبارية مخصصة لعمليات القياسات الفيزيائية الفلكية، وستساعدنا هذه الإشارات في ضبط التلسكوبات الموجودة في المراكز الأرضية التي تستخدم في دراسة الأجسام الفضائية البعيدة".

المصدر: فيستي