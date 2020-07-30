روسيا تؤجل إطلاق صاروخ Proton إلى الفضاء

أعلنت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" أن إطلاق صاروخ Proton-M الروسي الذي سيحمل أقمارا صناعية إلى مدارات الأرض قد تم تأجيله ليوم واحد.

وقال المتحدث باسم المؤسسة، فلاديمير أوستيمينكو: "يقوم المختصون في قاعدة بايكونور الفضائية حاليا بإجراء معاينات إضافية لصاروخ Proton-M الذي تأجل موعد إطلاقه من القاعدة من 30 إلى 31 يوليو الجاري، هذه المعاينات ستستمر لمدة نصف يوم تقريبا".

وأشار مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية إلى أن الخبراء قرروا تأجيل عملية الإطلاق بعد اكتشاف خلل فني في أحد محركات وحدة الدفع "بريز-إم" الموجودة في الصاروخ.

وكانت "روس كوسموس" قد أصدرت بيانا صباح اليوم الخميس قالت فيه "إن عملية إطلاق صاروخ Proton-M الذي سيحمل إلى مدارات الأرض قمري Express-80 و Express-103 تم تأجيلها لمدة يوم، والموعد المخطط للإطلاق أصبح يوم الجمعة 31 يوليو الجاري، بتمام الساعة 00:27 بتوقيت موسكو".

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وقمرا Express-80 و Express-103 اللذان سيحملهما الصاروخ إلى مدارات الأرض تم بناؤهما بطلب من المؤسسة الفدرالية الروسية للاتصالات الفضائية، ليعملا كأقمار اتصالات لتأمين البث الإذاعي والتلفزيوني وتأمين بعض مناطق الأرض بشبكة إنترنت عالية السرعة، وكذلك نقل البيانات إلى روسيا وبعض بلدان رابطة الدول المستقلة.

المصدر: نوفوستي