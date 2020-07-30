مركبة "دراغون" المأهولة تنفصل عن المحطة الدولية في 1 أغسطس

تنفصل مركبة "دراغون" الأمريكية المأهولة مع رائدي الفضاء، داغ هرلي وروبرت بنكن، عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 19.34 يوم 1 أغسطس بتوقيت الشاطئ الشرقي الأمريكي

ويتوقع أن تهبط المركبة بالقرب من شاطئ فلوريدا الأحد 2 أغسطس المقبل.

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أفاد بذلك ناطق باسم ناسا في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء 29 يوليو الجاري.

وقال الناطق إن، داغ هرلي وروبرت بنكن، سيعودان إلى الأرض على متن مركبتهما الفضائية المأهولة. وستتوقف عودتهما الناجحة على ظروف الطقس في منطقة شاطئ فلوريدا. أما رائد الفضاء الأمريكي الثالث، كريس كسيدي، فيظل على متن المحطة الفضائية مع رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر.

وأضاف الناطق أن عملية فصل المركبة عن المحطة ستجري أوتوماتيكيا. وفيما يتعلق بموقع هبوط المركبة في المحيط الأطلسي سيتم اختيارها قريبا. وسيتوقف هذا الأمر كذلك على ظروف الطقس في المنطقة. وسيتم نقل رائدي الفضاء إلى قاعدتهما بعد هبوطهما في المحيط الأطلسي بواسطة مروحية أو سفينة.

يذكر أن مركبة "دراغون" الفضائية المأهولة التي أطلقها صاروخ "فالكون، في 30 مايو التحمت بالمحطة الفضائية الدولية في 31 مايو الماضي.

المصدر: تاس