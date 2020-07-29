المسبار الصيني يرسل أول صورة مشتركة للقمر والأرض

أرسل المسبار الصيني "Tianwen-1 " الذي أطلق يوم 23 يوليو الجاري، أول صورة مشتركة للأرض والقمر التقطها من مسافة 1.2 مليون كيلومتر عن الأرض.

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وتشير إدارة الفضاء الوطنية الصينية، إلى أن المسبار التقط هذه الصورة يوم 27 يوليو 2020 باستخدام جهاز استشعار بصري .

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وتضيف، لقد قطع المسبار إلى الآن أكثر من 1.5 مليون كيلومتر وأصبح في المدار الانتقالي بين الكواكب، وجميع أجهزته بما فيها جهاز التحكم وإرسال المعلومات، تعمل بصورة طبيعية.

ووفقا للحسابات الأولية، سيحتاج المسبار مدة سبعة أشهر للوصول إلى المريخ. وفي حال نجاحه في الوصول إلى الكوكب الأحمر سوف يرسل أولى المعلومات عنه في عام 2021.

وتتضمن مهمة المسبار، التحليق في مدار الكوكب والهبوط والتحرك على سطحه، ما سيساعد العلماء على دراسة غلافه الجوي وتضاريس سطحه وخصائصه الجيولوجية ومجاله المغناطيسي. والأهم منها البحث عن علامات تدل على وجود الحياة على الكوكب، وكذلك مساعدة العلماء على فهم ما إذا كانت ظروف الكوكب قد تتغير في المستقبل بحيث تصبح ملائمة للعيش.

المصدر: نوفوستي