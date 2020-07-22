 
مباشر

الإمارات.. مسبار "الأمل" يرسل أولى صوره بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم

الفضاء

الإمارات.. مسبار
مسبار الأمل الإماراتي - صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oddo

نشر نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، أول صورة لمسبار "الأمل"، بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم.

وقال آل مكتوم في تغريدة على "تويتر": "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء، صورة لوجهته وقبلته للكوكب الأحمر، تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية".

وأضاف: "ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق".

وأعلنت الإمارات في يوليو عام 2014، عن مشروعها لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وأطلق "مسبار الأمل"، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات (21.58 بتوقيت غرينتش - يوم الأحد)، في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق 7 أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.

المصدر: "محمد بن راشد – تويتر"

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا