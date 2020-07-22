الإمارات.. مسبار "الأمل" يرسل أولى صوره بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم

نشر نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الأربعاء، أول صورة لمسبار "الأمل"، بعد ابتعاده عن الأرض بمليون كم.

وقال آل مكتوم في تغريدة على "تويتر": "مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء، صورة لوجهته وقبلته للكوكب الأحمر، تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية".

وأضاف: "ما أوسع الكون.. ما أعظم الخلق.. وما أقرب الخالق".

مسبار الأمل يرسل أول صورة لنا بعد ابتعاده عن كوكب الأرض بمليون كيلومتر في عمق الفضاء... صورة لوجهته وقبلته .. للكوكب الأحمر .. تم التقاطها بكاميرا تتبع النجوم ضمن أجهزة ملاحته الفضائية ..



ما أوسع الكون .. ما أعظم الخلق .. وما أقرب الخالق.. pic.twitter.com/jg1qXce4eL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) July 22, 2020

وأعلنت الإمارات في يوليو عام 2014، عن مشروعها لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

وأطلق "مسبار الأمل"، من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات (21.58 بتوقيت غرينتش - يوم الأحد)، في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق 7 أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.

المصدر: "محمد بن راشد – تويتر"