من اليابان.. مسبار "الأمل" الإماراتي إلى المريخ (فيديو)

أطلقت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم الأحد، "مسبار الأمل" في رحلته إلى المريخ.

وأطلق "مسبار الأمل" من مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان على الساعة 1:58 صباح الاثنين بتوقيت الإمارات (21.58 بتوقيت غرينتش - يوم الأحد) في رحلة إلى الكوكب الأحمر تستغرق سبعة أشهر، حيث سيدور حوله ويرسل بيانات عن غلافه الجوي.

وكان مقررا في بادئ الأمر إطلاق المسبار في 14 يوليو تموز لكن سوء الأحوال الجوية أجل عملية الإطلاق مرتين.

وأعلنت الإمارات في يوليو 2014، عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، وتطوير أول مسبار عربي لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ويقدم "مسبار الأمل" أول دراسة شاملة عن مناخ كوكب المريخ، وطبقات غلافه الجوي المختلفة، ويصل "المسبار" إلى الكوكب الأحمر عام 2021، في مهمة تستمر لمدة سنة مريخية واحدة.

ويتولى مركز محمد بن راشد للفضاء عملية التنفيذ والإشراف على مراحل التصميم والإطلاق كافة.

وتقوم وكالة الإمارات للفضاء بالتمويل والإشراف على الإجراءات والتفاصيل اللازمة للتنفيذ.

وخلال الأعوام الستة الماضية، عمل فريق من المهندسين والباحثين الإماراتيين على تطوير المسبار، وأطلق عليه اسم "أمل"، وسيكون غير مأهول.

وفي 25 أبريل 2020، نقل "المسبار" إلى موقع إطلاقه في اليابان.

المصدر: RT