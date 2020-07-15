هابل يرصد لقطات لما يبدو أنه "خفاش يرفرف" عبر الكون

التقط مسبار تابع لوكالة ناسا لحظات لا تصدق لتشكيل نجم بعيد، مصحوبا بظل "الخفافيش" الذي يلوح في الأفق.

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وأعاد مسبار هابل صورا ساحرة لتكوين نجم يعرف باسم HBC 672. وترافق النجم الصغير سحابة من الغاز والغبار، ما يساعد على تغذية الكيان النجمىي. ومع ذلك، فإن أكثر ما يثير الدهشة هو الظل الذي يحوم فوق السحابة، والذي يبدو أشبه بخفاش كبير بينجمي.

وعلاوة على ذلك، قالت وكالة ناسا إن "الأجنحة" تبدو وكأنها "ترفرف"، والتي تسببها جاذبية النجم جيئة وذهابا، وتبعد 1400 سنة ضوئية.

وعلقت ناسا عن الصور: "اكتشف علماء الفلك الذين يستخدمون صور هابل الملتقطة سابقا لقطة رائعة لقرص غير مرئي مكون من كوكب يشبه كوكبنا ويلقي بظلاله الضخمة عبر سحابة أبعد في منطقة تشكل النجوم".

وتابعت الوكالة: "النجم يدعى HBC 672، وأطلق على ميزة الظل اسم Bat Shadow (ظل الخفاش) لأنها تشبه زوجا من الأجنحة. وتبين أن هذا اللقب مناسب بشكل غير متوقع لأنه يبدو الآن كأن هذه الأجنحة ترفرف!".

ويقترب تلسكوب هابل الفضائي البالغ من العمر 30 عاما من نهاية دورة حياته، ومن المقرر أن يحل تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) التابع لناسا محله العام المقبل، ويوصف خليفة هابل بأنه قوي جدا لدرجة أنه سيعود إلى أبعد العوالم وأوائل لحظات الكون.

المصدر: إكسبرس