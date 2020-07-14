 
مباشر

جزء من صاروخ ياباني ينفجر على المدار

الفضاء

جزء من صاروخ ياباني ينفجر على المدار
AFP JIJI PRESS
صاروخ H-2A الياباني (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oba8

أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن انفجار جزء من الصاروخ الياباني H-2A على المدار.

وقالت الوحدة 18 لمراقبة الفضاء التابعة للقوات الجوية الأمريكية على "تويتر"، إن الانفجار وقع يوم 12 يوليو، مضيفة أنها تراقب حاليا 53 شظية للصاروخ دون رصد أي اصطدام.

وتم إطلاق الصاروخ الياباني المذكور إلى الفضاء في 29 أكتوبر عام 2018، حيث نقل بنجاح عددا من الأقمار الصناعية اليابانية والأجنبية إلى المدار.

والجزء المنفجر من الصاروخ موجود في المدار على ارتفاع ما بين 591 و614 كلم.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا