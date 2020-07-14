جزء من صاروخ ياباني ينفجر على المدار

أعلنت القوات الجوية الأمريكية عن انفجار جزء من الصاروخ الياباني H-2A على المدار.

وقالت الوحدة 18 لمراقبة الفضاء التابعة للقوات الجوية الأمريكية على "تويتر"، إن الانفجار وقع يوم 12 يوليو، مضيفة أنها تراقب حاليا 53 شظية للصاروخ دون رصد أي اصطدام.

#18SPCS has confirmed the breakup of H-2A DEB (#43673, 2018-084C) on July 12, 2020, at 0844 UTC. Tracking 53 associated pieces – no indication caused by collision. #spaceflightsafety#spacedebris — 18 SPCS (@18SPCS) July 14, 2020

وتم إطلاق الصاروخ الياباني المذكور إلى الفضاء في 29 أكتوبر عام 2018، حيث نقل بنجاح عددا من الأقمار الصناعية اليابانية والأجنبية إلى المدار.

والجزء المنفجر من الصاروخ موجود في المدار على ارتفاع ما بين 591 و614 كلم.

المصدر: نوفوستي