روسيا.. ابتكار محرك للرحلات الفضائية إلى خارج المنظومة الشمسية

أعلن دميتري روغوزين، المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" أن العمل مستمر لابتكار محرك فضائي نووي لإرسال مركبات فضائية ثقيلة إلى الفضاء البعيد.

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وأشار روغوزين في حديث لصحيفة "كومسمولسكايا برافدا"، إلى أنه لا يمكن الطيران إلى الكواكب البعيدة باستخدام المحركات التقليدية التي تعمل بوقود الأكسجين- الكيروسين، أو الهيدروجين.

وقال، "فقط هذا النوع من المحركات القوية، يسمح بتشغيل المحرك الأيوني ، ما يسمح للمركبات الفضائية بالوصول إلى كواكب المنظومة الشمسية ، ومستقبلا إلى خارج حدودها". وأضاف، هذا هو طريق تطوير الطاقة النووية الفضائية.

ويعمل خبراء مؤسسة "روس كوسموس" في الوقت الحاضر على ابتكار وحدة النقل والطاقة على أساس تطوير محطة الطاقة النووية فئة ميغاوات.

ويذكر أ ن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في يناير 2020 عن خططها لإجراء اختبارات لقاطرة نووية في الفضاء عام 2030 وفي حالة نجاحها تبدأ بالإنتاج المتسلسل.

المصدر: نوفوستي