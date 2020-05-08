روسيا جاهزة لتطوير صواريخ فضاء متعددة الاستخدام

أعلن المدير العام لمركز "بروغريس" الصناعي الروسي، دميتري بارانوف، أن مركزه مستعد لتطوير نموذج أولي لصاروخ فضائي قابل لإعادة الاستخدام عدة مرات.

وفي حديث لموقع "تاس" الروسي قال بارانوف: "نظرا للخبرة الكبيرة التي اكتسبها مركز بروغريس حتى اليوم فإن المركز على استعداد لوضع مخطط شامل لتصميم صاروخ فضائي مزود بوحدة قادرة على العودة إلى الأرض بعد إنجاز كل مهمة إطلاق فضائي".

وأشار بارانوف إلى أن الخبراء في مركزه بدأوا بمشروع تطوير صاروخ فضائي يعمل بالميثان ومزود بوحدة قابلة لإعادة الاستخدام منذ العام 2015، وأن تصنيع مثل هذه الصواريخ بأعداد كبيرة سيعتمد على كيفية التوزيع الأمثل لعناصر الطاقة في تصاميم تلك الصواريخ.

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كما أوضح أن المركز يعمل أيضا على تطوير محركات واعدة تعمل بالأكسجين والميثان لاستخدامها في أجزاء الصواريخ المذكورة، ويدرس إمكانية استخدام المواد المركبة لتصنيع خزانات الوقود لتلك الصواريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن المدير التنفيذي لقسم البرامج والعلوم المتقدمة في مؤسسة "روس كوسموس"، ألكسندر بلوشينكو كان قد ذكر العام الفائت أن أول إطلاق للصواريخ الروسية الجديدة المتوسطة الثقل العاملة بالميثان سيكون عام 2025، وأن مركز "بروغريس" ساهم في وضع مخططات هذه الصواريخ ومخططات مجمعات الإطلاق الخاصة بها.

المصدر: تاس