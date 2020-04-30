"روس كوسموس" تعلن عن موعد هبوط "لونا-25" على القمر

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" ان أول محطة أوتوماتيكية في تاريخ روسيا الحديث ستهبط على القمر في منتصف شهر أكتوبر عام 2021.

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ويذكر أن إيغور ميتروفانوف، رئيس قسم علم الكواكب النووية في معهد بحوث الفضاء بأكاديمية العلوم الروسية، كان قد أعلن أن محطة "لونا-25" القمرية الروسية ستهبط على سطح القمر في الأول من أكتوبر عام 2021.

وأشار موقع المؤسسة الرسمي، إلى أنه "ارتباطا بموعد الإطلاق، سيتم تأكيد أحد خياري التحليق: الأول مدته 4.5 يوم، والثاني 5.5 يوم. ويفترض أن العمليات التحضيرية في المدار القريب من الأرض ستستغرق 5 أيام. وهذا يعني أن الزمن الإجمالي من إطلاق المحطة إلى هبوطها على القمر سيستغرق حوالي 10 أيام ".



وقد تم اختيار موقعين لهبوط المحطة "لونا-25" في منطقة القطب الجنوبي للقمر، أحدهما شمال فوهة بوغوسلافسكي والثاني جنوب -غرب فوهة مانسيني.

وتجدر الإشارة، إلى أنه لم تهبط في منطقة القطب الجنوبي سابقا أي مركبة فضائية. لأن جميع البعثات السوفيتية والأمريكية، وكذلك أجهزة البلدان الأخرى، هبطت عند خطوط العرض المعتدلة أو في منطقة خط الاستواء.

المصدر: نوفوستي