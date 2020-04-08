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هل تحل موارد القمر محل موارد الأرض؟

الفضاء

هل تحل موارد القمر محل موارد الأرض؟
Globallookpress NASA/ZUMAPRESS.com
صورة تعبيرية
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أعلن فلاديسلاف شيفتشينكو، رئيس قسم بمعهد الفلك بجامعة موسكو، أن الطبقة العليا لسطح القمر غنية بالمعادن والعناصر النادرة، المحدودة على الأرض .

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وقال شيفتشينكو في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "توجد في الطبقة العليا لسطح القمر معادن وعناصر أرضية نادرة سهلة الاستخراج. واحتياطي هذه الخامات على الارض يقل سنة بعد أخرى ويصبح من الصعب استخراجها لأنها على عمق كبير، أي يجب إنشاء مناجم عميقة باهظة التكاليف. لذلك من الأفضل استخراجها على القمر وإعادتها إلى الأرض".
ووفقا له، أحد أكثر العناصر انتشارا على القمر هو الايريديوم المستخدم في صناعة شاشات الهواتف الذكية، مشيرا إلى الإعلان رسميا في السنة الماضية عن نقصه الحاد على الأرض. بالطبع يمكن للصناعة ايجاد بديل له، ولكن هذا الوضع هو مثال جيد على أن الأشياء الاعتيادية بالنسبة لنا يمكن أن تعتمد على موارد ستنضب قريبا على الأرض وتبقى على القمر فقط.
وأضاف شيفتشينكو، المعدن الآخر المتوفر على القمر هو البلاتين، مشيرا إلى عدم التفكير بحاجتنا له في صنع المجوهرات. ويستخدم البلاتين في الصناعات الالكترونية والفضائية والطيران وفي القطاعات المختلطة.
وأشار إلى أن استخراج الخامات المعدنية على سطح القمر ممكن باستخدام مستوى التطور الحالي  للتكنولوجيا والتقنيات المستخدمة في هذا المجال، خاصة وأن ما يسهل استخراج  الخامات المعدنية على القمر هو وجودها في الطبقة العليا لسطحه. وقال، "هنا لا حاجة لاستخدام معدات المناجم الثقيلة، بل الاكتفاء باستخدام كاشطة عادية فقط، لكشط وتجميع الطبقة العليا الغنية بالخامات المطلوبة".

المصدر: نوفوستي

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