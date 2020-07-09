شاحنة فضائية روسية تغرق في المحيط الهادئ

غرق ما تبقى من مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس – إم إس – 13" في منطقة غير صالحة للملاحة من المحيط الهادئ وذلك بعد أن انفصلت المركبة عن المحطة الفضائية الدولية.

جاء ذلك في بيان نشرته الخميس 9 يوليو الجاري مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

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وقال البيان:"حسب المعلومات الواردة من خبراء المركز الروسي لإدارة الرحلات الفضائية فإن مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس – إم إس – 13" دخلت الساعة 01.05 يوم 9 يوليو بتوقيت موسكو الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي للأرض. وسقطت أجزاء غير محترقة من الشاحنة الفضائية في منطقة غير صالحة للملاحة من المحيط الهادئ تبعد 1800 كيلومتر عن مدينة واينغتون في نيوزيلندا.

يذكر أن الشاحنة الفضائية الروسية انفصلت عن المحطة الفضائية الدولية الساعة 21.22 الأربعاء 8 يوليو الجاري.

جدير بالذكر أن شاحنة "بروغريس – إم إس – 13" الفضائية الروسية تم إطلاقها في 6 ديسمبر عام 2019 بواسطة صاروخ "سويوز – 2 .1 آ" في مطار "بايكونور" الفضائي لتنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 650 كيلوغراما من الوقود و420 كيلوغراما من الماء و1360 كيلوغراما من الحمولة المفيدة الأخرى.

المصدر: تاس