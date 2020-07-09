تثبيت مرشح إضافي في المحطة الفضائية الدولية للبنزول

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن تثبيت فلتر (مرشح) إضافي في المحطة الفضائية الدولية لتخفيض تركيز البنزول السام في جوها.

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وتشير ناسا في بيانها المنشور على موقعها الرسمي، إلى أن "طاقم المحطة ثبت فلتر كربون إضافي بهدف توفير تنقية أفضل لهواء المحطة، بتخفيض مستوى البنزول فيه".

وتضيف الوكالة، وقد تم تثبيت هذا الفلتر في وحدة Destiny الأمريكية، وقد سبق أن أعلن عن تثبيت فلتر لنفس الغرض في وحدة Unity الأمريكية أيضا.

ويذكر أن طاقم المحطة الفضائية الدولية، اكتشف وجود البنزول في هواء المحطة في شهر أبريل 2020 عندما كان تركيزه 65 ميكروغراما في المتر المكعب، وبعدها بدأ بالارتفاع، ولكنه بقي ضمن الحدود المسموح بها.

ولم يتمكن طاقم المحطة حتى الآن من اكتشاف مصدر البنزول على الرغم من محاولاته العديدة. ولكنه توقف عن البحث بعد عطل الجهاز الأمريكي AQM-1 لتحليل جودة الهواء.

وقد صرح مصدر في قطاع الصواريخ والفضاء بروسيا، لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء أن طاقم المحطة الفضائية بانتظار وصول الجهاز الجديد على متن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-15" الروسية، التي من المقرر إطلاقها في 23 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي