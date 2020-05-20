ارتفاع تركيز البنزول في المحطة الفضائية الدولية

أعلن المكتب الاعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" عن ارتفاع تركيز البنزول على متن المحطة الفضائية الدولية، ولكنه لا يهدد حياة رواد الفضاء.

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وقال المتحدث في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "تركيز البنزول في هواء المحطة الفضائية لا يتجاوز الحد الأقصى المسموح به. أي لا شيء يهدد طاقمها. ومع ذلك مراقبة تغير تركيز البنزول مستمرة".

والبنزول مركب عضوي، سائل عديم اللون، له رائحة حلوة مميزة، وهو أحد مكونات البنزين ويستخدم في إنتاج الأدوية والبلاستيك والمطاط الصناعي والصباغ وهو مادة سامة ومسرطنة.

وتجدر الإشارة إلى أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يتألف حاليا من أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر (روسيا) وكريستوفر كيسيدي (ناسا). ومن المنتظر وصول دوغلاص هيرلي وروبرت بينكين (ناسا) على متن المركبة الفضائية الأمريكية المأهولة Crew Dragon يوم 28 مايو 2020 .

المصدر: نوفوستي