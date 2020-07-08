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شاحنة "بروغريس - إم إس - 13" تنفصل عن المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

شاحنة
NASA
صورة أرشيفية
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تنفصل مركبة الشحن الروسية "بروغريس إم إس – 13" الأربعاء 8 يوليو عن المحطة الفضائية الدولية. أعلن ذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية.

وقال إن الشاحنة الفضائية الروسية ستنفصل عن قسم "بيرس" الروسي في المحطة الدولية الساعة 21:22 بتوقيت موسكو يوم 8 يوليو.

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ويفترض أن تشغل الشاحنة محركاتها الساعة 00:31 في 9 يوليو لتدخل الساعة 01:05  في الغلاف الجوي للأرض حيث تحترق بعد دقيقتين.

يذكر أن شاحنة "بروغريس – إم إس – 13" الفضائية الروسية تم إطلاقها في 6 ديسمبر عام 2019 بواسطة صاروخ "سويوز – 2 .1 آ" في مطار "بايكونور" الفضائي لتنقل إلى المحطة الفضائية الدولية 650 كيلوغراما من الوقود و420 كيلوغراما من الماء و1360 كيلوغراما من الحمولة المفيدة الأخرى.

 المصدر: تاس

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