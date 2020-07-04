من سيستقبلنا حين نزور كوكب المريخ؟

أعلن أوليغ أورلوف، مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن البشرية خلال استكشافها الفضاء، قد تلتقي اشكالا جديدة من الحياة.

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وأشار أورلوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أننا قد نكتشف على كوكب المريخ، كائنات حية نقلتها المركبات الفضائية، ولكنها تغيرت تحت تأثير ظروف الكوكب الأحمر.

وقال، "لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال أو احتمال لقاء كائنات سبق أن نقلها البشر إلى المريخ، مثل أشكال الحياة الأرضية، التي يمكنها التكيف للعيش في الظروف الجديدة".

وأضاف، يجب ألا يكون ذلك أمرا مفاجئا للذين ستطأ أقدامهم سطح المريخ قبل غيرهم.

وقال، "هذه السيناريوهات هي ضمن برامج الدفاع الكوكبي، التي هي في إطار اهتماماتنا، وقد وضعت بمبادرة منا، من قبل مجموعة خبراء مشتركة تابعة لمجلس الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية".

المصدر: نوفوستي