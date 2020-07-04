 
مباشر
عاجل
كورونا.. الجزائر تواصل تسجيل حصيلة الإصابات القياسية

من سيستقبلنا حين نزور كوكب المريخ؟

الفضاء

من سيستقبلنا حين نزور كوكب المريخ؟
Gettyimages.ru
كوكب المريخ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o89g

أعلن أوليغ أورلوف، مدير معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن البشرية خلال استكشافها الفضاء، قد تلتقي اشكالا جديدة من الحياة.

إقرأ المزيد
الروس يبتكرون طريقة جديدة للبحث عن حياة على المريخ
الروس يبتكرون طريقة جديدة للبحث عن حياة على المريخ

وأشار أورلوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أننا قد نكتشف على كوكب المريخ، كائنات حية نقلتها المركبات الفضائية، ولكنها تغيرت تحت تأثير ظروف الكوكب الأحمر.

وقال، "لا يمكن استبعاد مثل هذا الاحتمال أو احتمال لقاء كائنات سبق أن نقلها البشر إلى المريخ، مثل أشكال الحياة الأرضية، التي يمكنها التكيف للعيش في الظروف الجديدة".

وأضاف، يجب ألا يكون ذلك أمرا مفاجئا للذين ستطأ أقدامهم سطح المريخ قبل غيرهم.

وقال، "هذه السيناريوهات هي ضمن برامج الدفاع الكوكبي، التي هي في إطار اهتماماتنا، وقد وضعت بمبادرة منا، من قبل مجموعة خبراء مشتركة تابعة لمجلس الفضاء في أكاديمية العلوم الروسية".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا