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كلفة إنتاج صاروخ "انغارا" الروسي تنخفض بـ3 مليارات روبل

الفضاء

كلفة إنتاج صاروخ
Sputnik Kamil Sitdikov
صورة أرشيفية
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تنخفض كلفة إنتاج صاروخ "أنغارا" الروسي بحلول عام 2024 من 7 مليارات روبل ( نحو 100 مليون دولار) إلى 4 مليارات روبل (نحو 59 مليار دولار).

جاء ذلك في تقرير مالي نشره مركز "خرونيشيف" الروسي المصنع للصواريخ الفضائية.

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وأشار التقرير إلى إجراءات التنسيق الداخلي التي يتخذها المركز بالتعاون مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية في سبيل التخفيض من كلفة إنتاج الصاروخ في المستقبل.

وأوضح التقرير أن كل تلك الخطوات من شأنها  تشكيل دورة إنتاجية مغلقة خاصة بإنتاج الصاروخ استنادا إلى القدرات الإنتاجية التي تمتلكها شركة "بوليوت" في مدينة أومسك بغرب سيبيريا.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، كان قد أفاد في يناير عام 2019  بأن مؤسسته أقرت خطة رامية إلى رفع قدرة  الصواريخ الروسية على منافسة مثيلاتها الأجنبية وأشار إلى أن الجهود ستركز أساسا على إنتاج صاروخي "أنغارا" الثقيل  وسويز- 5" المتوسط.

جدير بالذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية تضم الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وتستخدم كل الصواريخ الوقود البيئي.

وكانت روسيا قد أطلقت عام 2014 صاروخين من هذا النوع من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

المصدر: تاس

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