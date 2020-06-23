كبير مصممي مركبة "أوريول" الفضائية يتحدث عن مميزات مركبته

أفادت وسائل الإعلام الروسية الأسبوع الماضي بتعيين، إيغور هاميتس، في منصب كبير مصممي مركبة "أوريول" الروسية الفضائية الواعدة المخصصة لنقل رواد الفضاء الروس إلى مدار القمر.

وقال كبير المصممين الجديد إن تصميم مركبة "أوريول" ("فديراتسيا" سابقا) بدأ عام 2009. ودخلت المركبة الآن مرحلة اختبارات أجزائها. وأضاف أن نموذجا غير مأهول للمركبة يتوقع أن يطلق من مطار "فوستوتشني" الفضائي بحلول عام 2023. أما إطلاق نموذج مأهول للمركبة فيخطط له بحلول عام 2025. وستنقل المركبة المأهولة رواد الفضاء إلى مدار الأرض، حسب كبير المصممين، بحلول عام 2029.

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وسيتكون جسم المركبة من المواد المشكلة. أما الكبسولة المأهولة التي ستعيد رواد الفضاء إلى الأرض فتصنع من المعادن المختلفة.

وقال،هاميتس" إن المركبة الفضائية ستهبط على الأرض برفق بمظلات وبواسطة محركات عمودية خاصة. أما في حال هبوطها في المحيط الهادئ فإنها ستبقى على سطح الماء لمدة طويلة كي يستطيع أفراد طاقمها الاتصال بفرق الإنقاذ.

وسيتم نقل أجزاء المركبة إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي بواسطة طائرة النقل "آن – 124" العملاقة (روسلان) أو عن طريق سكة الحديد. أما تجميعها فيتم في المطار الفضائي مباشرة.

وقال كبير المصممين إن برنامج اختبارات المركبة يقضي باختبار منظومة إنقاذ رواد الفضاء في حال تعطل الصاروخ بعد إطلاقه. وأضاف أن البرنامج يقضي كذلك باختبار قابلية المركبة للتكيف على صاروخ" أنغارا" الثقيل الذي سيطلقه.

وقبل أن تطلق المركبة إلى مدار القمر سيتم إطلاقها إلى مدار الأرض 3 مرات على أقل تقدير. ويضم طاقم المركبة 4 أفراد. مع ذلك فهناك فرصة لتركيب كرسيين إضافيين داخل الكبسولة المأهولة إذا اقتضى الأمر بذلك.

وقال كبير المصممين إن مركبة "أوريول" يمكن أن تبقى في الفضاء بعد إطلاقها من الأرض لمدة 180 يوما. وأوضح أنه لا يخطط لاستخدام المركبة لنقل رواد الفضاء إلى محطة فضائية عاملة في مدار الأرض.

المصدر"روس كوسموس