ضوء البروج يلتقي مع درب التبانة في صورة مثيرة لسماء الليل

حصل ميغيل كلارو، المصور الفوتوغرافي المحترف المقيم في لشبونة بالبرتغال، على صور رائعة لسماء الليل تظهر مشهدا فلكيا مذهلا للغاية.

وبصفته سفيرا للمرصد الأوروبي الجنوبي وعضوا في The World At Night والمصور الفلكي الرسمي لمحمية Dark Sky Alqueva Reserve، فهو متخصص في ما يعرف بفن Skyscapes، والذي يربط كلا من الأرض وسماء الليل في الرسم أو التصوير الفوتوغرافي.

والتقط كلارو صورة لـ"ضوء البروج القوي وشتاء درب التبانة يسطع فوق Pampilhosa da Serra"، في قلب "الوجهة السياحية المضاءة بالنجوم الجديدة" في البرتغال، المسماة Dark Sky Aldeias do Xisto.

وتكشف الصورة عن أقوى ضوء بروجي التقط على الإطلاق، وكان الضوء قادما من المنطقة التي يقع فيها كوكب الزهرة في السماء الغربية، وبدا مشرقا بما يكفي لرؤيته بالعين المجردة.

Miguel Claro

ويعرف ضوء البروج بأنه شعاع ضوء خافت يمتد على طول خط مسير الشمس، أو المسار الواضح الذي تسلكه الشمس عبر السماء بينما يدور كوكبنا حولها.

ويمر هذا الشعاع من خلال 12 برجا من الأبراج السماوية، ويمكن رؤية ضوء البروج، الذي يصعب رصده إلا من مواقع السماء المظلمة، بفضل تشتت أشعة الشمس بواسطة الغبار الموجود على فلك البروج (دائرة الكسوف) للنظام الشمسي.

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ويمتد الضوء البروجي من المنطقة المحيطة بالشمس على طول مسار الشمس وتحديدا دائرة البروج المسماة "هالة فراونهوفر" التي ترسل طيف أشعة يضاف إلى الطيف الكوني.

ويمكن من خلال الصورة رؤية الشكل الخافت للضوء عبر البانوراما الرأسية بالكامل تقريبا، مع مجموعة الثريا أو كما تعرف بالشقيقات السبع (عنقود نجمي) ذات اللون الأزرق. وفوقها، توجد أقواس درب التبانة الشتوية الجميلة عبر السماء بالقرب من سمت الرأس (في علم الفلك، هي نقطة ينتهي إليها الخط الخارج من مركز الأرض)، والتي تتميز بعجائب السماء العميقة الشتوية، مثل سديم كاليفورنيا (فوق الثريا وإلى اليمين) أو القلب وسديم الروح، وهي عبارة عن سحابة محمرة من الغبار والغاز بالقرب من الحافة اليمنى للصورة.

ويعكس الزهرة ضوءا ساطعا على سطح الماء. ووقع التقاط الصورة في 19 يناير 2020، وتتكون من أربع صور فردية تم التقاطها بكاميرا نيكون D810a.

المصدر: سبيس