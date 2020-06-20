"روس كوسموس" تعلن عن دعمها للشركات الفضائية الخاصة

أعربت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الحكومية الروسية عن استعدادها للتعاون مع الشركات الروسية الخاصة التي تعمل على تصميم وتصنيع الصواريخ الفضائية.

صرح بذلك مدير المكتب الصحفي للمؤسسة، فلاديمير أوستيمينكو، في حديث أدلى به يوم 18 يونيو لإذاعة "كومرسانت إف إم". وقال إن الشركات الخاصة العاملة بالقطاع الفضائي لها مستقل وإن المؤسسة سترحب بتطوير العلاقات معها. وأضاف أن "روس كوسموس" مستعدة لأن تقدم لها إمكاناتها فيما يتعلق بتجربة الصواريخ والأجهزة الفضائية. كما أنها جاهزة لتحقيق مشاريع مشتركة معها.

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فيما أشار، أوستيمينكو، إلى أن تعاون كهذا مخطط له في المستقبل فقط لأن الشركات الخاصة العاملة في مجال تصنيع الصواريخ هي تجربة جديدة بالنسبة إلى روسيا. وتمر تلك الشركات حاليا بمرحلة التأسيس.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم "روس كوسموس" إن مؤسسته تؤيد كل المبارات الخاصة في القطاع الفضائي بدءا من تصميم الصواريخ فائقة الخفة وانتهاء بإنتاج أجيال جديدة من الأقمار الصناعية.

وبهذا الصدد أعلن، أوستيمينكو، عن مبادرة تصنيع الصواريخ فائقة الخفة التي يمكن الاستفادة منها عند إنشاء شبكة "سفيرا" المستقبلية الروسية للأقمار الصناعية الخاصة بالإنترنت الفضائي، إذ أن هذا البرنامج بحاجة إلى تطوير التصاميم العلمية والتكنولوجيات التنويرية، شرط أن تتفق المبادرات مع المواصفات التقنية والاقتصادية للمشروع.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الرئيس السابق لشركة "إينيرغيا" الفضائية الروسية، نيقولاي سيفاستيانوف، الذي تم تعيينه في مايو الماضي مستشارا لمدير عام المؤسسة سيتولى تطوير التعاون مع الشركات الخاصة العاملة في القطاع الفضائي.

المصدر: تاس