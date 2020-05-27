روسيا...انطلاق عملية إنشاء نموذج أولي لمركبة فضائية خاصة

أعلن سيرغي سوبوف، رئيس مجلس إدارة شركة Reusable Transport Space Systems الروسية، أن الشركة بدأت في إنشاء هيكل نموذج أولي للمركبة الفضائية "أرغو".



وقال سوبوف، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "وقعنا عقدا لتصنيع مكونات هيكل النموذج الأولي للمركبة. وحاليا يجري العمل بالتعاون مع الخبراء والمختصين في الشركة المصنعة، لتصميم وتحضير الأجهزة والمعدات اللازمة لصنع الهيكل".

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واضاف موضحا، سوف تقوم شركة ألمانية بصنع النموذج الأولي للمركبة "أرغو" من أجل الإسراع في صنعها، وأما الإنتاج التسلسلي للمركبة فسوف يكون في روسيا. وقال "وهذا يعني أن نموذجا أوليا لهيكل المركبة سيكون جاهزا لتركيب الأجهزة والمعدات اللازمة، وبداية الاختبارات الأرضية في النصف الأول من عام 2021".

وتجدر الإشارة، إلى أن المركبة الفضائية "أرغو" ستكون قابلة للاستخدام عدة مرات (مكوك فضائي) وقادرة على الوصول إلى المحطة الفضائية الدولية والعودة إلى الأرض بحمولة طن من البضائع. وأما محركات المركبة فتستبدل بعد كل رحلة. ووفقا للمصممين ستكون للمركبة 20 دورة إقلاع وهبوط. ومن المقرر أن يجري أول اختبار للمركبة الفضائية "أرغو" عام 2024 .

المصدر: نوفوستي