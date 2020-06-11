مختبر فضائي روسي ينهي مسح سماء النجوم

أنهى مختبر"سبيكتر - إر غي" الفضائي الروسي أول جولة من مسح سماء النجوم.

جاء ذلك في بيان نشره الأربعاء 10 يونيو معهد الدراسات الفضائية لدى أكاديمية العلوم الروسية. وقال ناطق باسم المعهد إن الجولة الأولى لمسح سماء النجوم استغرقت نصف السنة ( من 8 ديسمبر عام 2019 إلى 10 يونيو عام 2020). وقام تلسكوب الأشعة السينية ART-XC خلال تلك الفترة بالمسح المستمر للفضاء الكوني.

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وأسفرت عملية مسح الفضاء الكوني عن وضع خريطة تفصيلية لسماء النجوم سيباشر العلماء بدراستها والتركيز على بعض المصادر للأشعة السينية وطبيعتها.

وقال الناطق إن عملية مسح سماء النجوم ستتكرر 7 مرات خلال 4 أعوام قادمة لعمل المختبر، ما سيسمح بتعميق وضوح خارطة الأشعة السينية.

وأعاد نائب مدير معهد الدراسات الفضائية، ميخائيل بافلينسكي، إلى الأذهان أن أول خارطة لسماء النجوم في مجال الترددات السينية حصل عليها مختبر ROSAT الألماني منذ 30 عاما. لكنها كانت أقل تفصيلا مقارنة بالخارطة الحالية. وقال: "حصلنا الآن على خارطة طوبوغرافية تفصيلية صغيرة المقياس للكون. وذلك بفضل استخدام تلسكوب ART-XC الروسي الحديث عريض الزوايا العامل بمجال الترددات السينية.

يذكر أن مختبر "سبيكتر – إر غي" تم تصميمه في شركة "لافوتشكين" الروسية بطلب من أكاديمية العلوم الروسية وذلك بالتعاون مع الجانب الألماني. وأطلق المختبر الفضائي الروسي في يوليو عام 2019 إلى الفضاء ليصل نهاية أكتوبر الماضي نقطة L2 الواقعة بين الأرض والشمس. وتضم أجهزة المختبر تلسكوب ART-XC روسي الصنع وتلسكوب eROSITA ألماني الصنع .

ويتوقع أن يعمل المختبر في مداره لمدة 6.5 عام.

المصدر: تاس