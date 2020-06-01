روسيا تختبر العام الجاري صاروخين فضائيين وتستأنف البرنامج القمري

تعتزم مؤسسة "روسكوسموس" الفضائية الروسية أن تختبر العام الجاري صاروخين فضائيين. أعلن ذلك المتحدث الرسمي باسم المؤسسة ، فلاديمير أوستيمينكو.

وقال في مدونته على "تويتر": "نجري العام الجاري اختبار الصاروخين الفضائيين الجديدين. أما العام المقبل فسيشهد استئناف برنامجنا القمري". وفيما لم يذكر اسمي أو نوعي الصاروخين اللذين سيختبران.

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وكان مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن نهاية مايو الماضي أن روسيا ستطلق نهاية العام الجاري صاروخا اختباريا ثقيلا من طراز " أنغارا" من مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري، مضيفا أن منصة خاصة بإطلاق هذا الصاروخ يتم إنشاؤها كذلك في مطار "فوستوتشني" الفضائي في أقصى شرق روسيا.

كما أعلن روغوزين في حديث أدلى به لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا" أن روسيا ستنشئ العقد الجاري محطة فضائية مدارية جديدة ستستخدم بمثابة مركز قيادة للمجموعة الفضائية الروسية كلها ورأس جسر تطلق منه المركبات الفضائية إلى كل من القمر والمريخ.

وأوضح بصورة خاصة أن إإنتاج الصاروخ فائق الثقل يعتبر أمرا مكلفا جدا . لذلك فإن تجميع المركبات الفضائية بعيدة المدى من قبل رواد الفضاء العاملين في المحطة الفضائية سيكون أمرا أرخص بكثير من إنتاج وإطلاق تلك الصواريخ من الأرض.

فيما يتعلق باستئناف البرنامج القمري الروسي فإن روسيا تعتزم أن تطلق العام المقبل مسبار"لونا - غلوب" القمري غير المأهول لدراسة القطب الجنوبي للقمر.

المصدر: تاس