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روسيا تطور تقنيات غير مسبوقة للأقمار الصناعية النانوية

الفضاء

روسيا تطور تقنيات غير مسبوقة للأقمار الصناعية النانوية
youtube/Vadim Yudintsev
صورة تعبيرية
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أشارت تقارير صادرة عن جامعة سمارا الحكومية في روسيا إلى أن الخبراء في الجامعة يعملون على مشروع تطوير تقنيات جديدة تستخدم في الأقمار الصناعية الصغيرة المخصصة لاستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في التقرير "العلماء في جامعة سمارا الحكومية الروسية يستعدون لاختبار نموذج أولي لمنظومة بصرية خفيفة هي الأولى من نوعها في العالم، ستستعمل في استشعار الأرض عن بعد عن طريق الأقمار الصناعية النانوية".

وأوضح التقرير أن المنظومة الجديدة تعتمد على عدسات مسطحة خاصة ستكون بديلة للعدسات والمرايا المعتمدة حاليا في التلسكوبات الحالية الحديثة، وطورالخبراء لهذه العدسة غلافا خاصا تم تصنيعه بالاعتماد على التقنيات ثلاثية الأبعاد.

وحول المنظومة الجديدة قال الأستاذ في قسم الحواسيب الفائقة وعلوم الكمبيوتر في جامعة سمارا، أرتيوم نيكونوروف: "المنظومة ستكون خفيفة الوزن للغاية، وسيبلغ وزنها الإجمالي مع أقسامها البصرية أقل من 100 غ فقط".

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وأضاف "قبل اعتماد المنظومة في الأقمار الصناعية ستخضع لسلسلة من الاختبارات الدقيقة، من المتوقع أن ينتهي العمل على تطوير قمر صناعي نانوي ستعمل فيه المنظومة قبل نهاية العام الجاري، هذا القمر يستطيع لعمل من مسافات تبعد 430 كلم عن سطح الأرض، ومن المفترض أن يعمل في مداراته ما بين سنة وثلاث سنوات.. بمساعدة المنظومة الجديدة نأمل أن نحصل على صور عالية الدقة للمساحات الأرضية التي تقل 100 مربع، وتكلفة إنتاج منظومتنا من المفترض أن تكون أقل بكثير من تكلفة إنتاج المنظومات الأجنبية الشبيهة بها".

ومن جانبه قال الأستاذ المساعد في قسم إنتاج المحركات الفضائية في الجامعة، فيتالي سميلوف: "لجعل المنظومة المذكورة خفيفة الوزن اعتمد الخبراء في صناعة هيكلها الداخلي على مواد شبكية مطورة بتقنيات خاصة، وبفضل هذه التقنيات أصبح وزن المنظومة أخف بمقدار 40% مقارنة بوزن شبيهاتها المصنوعة بالطرق التقليدية".

المصدر: تاس

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