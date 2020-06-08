روسيا تصمم جهازا يصطاد النفايات الفضائية

حصلت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على شهادة براءة الاختراع لإنتاج جهاز من شأنه اصطياد النفايات الفضائية كبيرة الحجم في مدار الأرض.

أفادت بذلك وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن إدارة "روسباتينت" الروسية لمنح براءة الاختراع.

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وجاء في تقرير صادر عن الإدارة أن الاختراع يعود إلى المعدات الفضائية ويمكن استخدامه بغية تنظيف الفضاء من النفايات كبيرة الحجم.

وأوضح التقرير أن الجهاز عبارة عن كيس شبكي على شكل مخروط تربط قمته بقمر صناعي أو مركبة فضائية بواسطة كابل سلكي معدني. ويتزود الجهاز بمحرك يساعده في القيام بمناورات في الفضاء الكوني.

وأشار التقرير إلى أن الجهاز المذكور يصطاد النفايات الفضائية بشكل مستقل دون أن يتدخل في عمله مركز قيادة أرضي.

ويقترب الكيس الشبكي، حسب التقرير، من جسم فضائي ليغطيه تماما ويضعه داخل المخروط الذي ينقله ويرمي به إلى الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي حيث يحترق تماما.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية أفادت يوم 28 مايو الماضي بأن إطلاق أول قمر صناعي روسي متخصص في جمع النفايات الفضائية مخطط له عام 2027.

المصدر: إزفيستيا