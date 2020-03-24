الوكالة الفضائية الأوروبية توقع اتفاقية تنظيف مدار الأرض من النفايات

تعوّل الوكالة الفضائية الأوروبية على أن توقع الصيف المقبل اتفاقية تصميم وإطلاق القمر الصناعي Clearspace-1 الذي سيعمل على تنظيف مدار الأرض من النفايات الفضائية.

أعلن ذلك يوم 23 مارس رئيس الممثلية الدائمة للوكالة في روسيا، ريني بيشيل.

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وقال إن تحقيق المشروع سيبدأ بعد توقيع الاتفاقية التي تقضي بإطلاق القمر الصناعي بحلول عام 2025.

وأوضح، ريني بيشيل، أن الغاية من إطلاق القمر الصناعي هي سحب الأقمار الصناعية القديمة وحطامها الكبير من مدار الأرض، مع العلم أن الحطام يمكن أن يتفتت مع مرور الوقت إلى شظايا صغيرة الحجم وتشكل خطورة على الأقمار الصناعية العاملة في المدار والمحطات والمركبات الفضائية.

ويفترض أن يحدد القمر الصناعي أولا موقع جرم فضائي، ثم يقترب منه ويلتقطه باستخدام 4 أذرعة آلية .

وأشار بيشيل، إلى أن تحقيق تلك العملية في غاية الصعوبة لأن الأجرام الفضائية المحلقة في مدار الأرض تدور في الوقت نفسه حول محورها بسرعة كبيرة.

المصدر: تاس