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إلغاء مؤتمر صحفي لأفراد الطاقم الفضائي الجديد

الفضاء

إلغاء مؤتمر صحفي لأفراد الطاقم الفضائي الجديد
Sputnik
صورة أرشيفية
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ألغي المؤتمر الصحفي الذي كان يفترض أن يعقد يوم 23 مارس في مركز إدارة الرحلات الفضائية الروسية بمشاركة البعثة الـ63 إلى المحطة الفضائية الدولية بأمر من مدير عام المؤسسة.

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على موقعها الإلكتروني

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وأعاد البيان إلى الأذهان أن الطاقم الأساسي للمحطة يضم الروسيين، أناتولي إيفاتيشين وإيفان فاغنر والأمريكي، كريس كسيدي.

وقال إن أفراد الطاقم الجديد سينطلقون  إلى المحطة الفضائية لأول مرة بصاروخ " سويوز – 2.1 آ" الروسي.

وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بأن أفراد عائلات رواد الفضاء لا يستطيعون الحضور إلى مطار "بايكونور" الفضائي من حيث ينطلق الصاروخ إلى المحطة الفضائية وذلك لانتشار فيروس كورونا. كما لا يمكنهم مغادرة "مدينة النجوم" في ضواحي موسكو.

المصدر: تاس

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