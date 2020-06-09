روسيا تشكل طاقما جديدا من رواد الفضاء

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء مرحلة استقبال الطلبات للراغبين في الانتساب إلى صفوف المجموعة الجديدة من رواد الفضاء في روسيا.

وقال بيان صادر عن المؤسسة يوم الاثنين 8 يونيو الجاري: "انتهت روس كوسموس من مرحلة استقبال الطلبات للمسابقة المفتوحة التي أعدتها لاختيار المرشحين للانضمام للطاقم الجديد من رواد الفضاء الروس، والتي أعلن عنها أول مرة في الثالث من يونيو العام الفائت".

وأضاف البيان "لقد استقبلت المؤسسة 1404 طلبات من الناس الراغبين في خوض المسابقة، 156 منهم قدموا للمؤسسة المجموعة الكاملة من الوثائق المطلوبة للوصول إلى مرحلة الاختيار ، من بينهم 123 رجلا و33 امرأة، وحتى الآن عقدت اللجان المختصة ست اجتماعات للبحث في موضوع اختيار المتقدمين للمسابقة، وتمت معاينة 90% من وثائق المتقدمين".

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وأوضحت مؤسسة "روس كوسموس" أن 28 شخصا من الذين تقدموا للمسابقة من بينهم 3 نساء تلقوا دعوات لحضور مقابلات شفهية بهدف اختيارهم للانضمام إلى المجموعة الجديدة من رواد الفضاء الروس.

وكانت المؤسسة قد أشارت سابقا إلى أن أفراد المجموعة الجديدة من الرواد سيتم اختيارهم من بين حملة الشهادات العليا، كحملة شهادات العلوم الهندسية والطبية وعلوم الفيزياء والرياضيات وغيرها.

المصدر: نوفوستي