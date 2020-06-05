وكالتا "ناسا" و"روس كوسموس" تجريان محادثات بشأن دراسة القمر

سيجري مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، ورؤساء الوكالات الفضائية في كل من الولايات المتحدة وكندا واليابان محادثات بشأن التعاون في مجال دراسة القمر.

وذلك عن طريق مؤتمر فيديو سيعقد يوم 9 يونيو الجاري في نظام أونلاين.

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وبادر إلى إجراء المحادثات رئيس ناسا، جيم براندنستاين، الذي طلب من زملائه بحث مسألة مساهمة الدول المذكورة في برنامج " أرتميس" القمري الأمريكي وكذلك التعاون في مجال تطوير المحطة الفضائية الدولية.

وقال مصدر لوكالة "تاس" في الصناعة الفضائية الروسية إن، دميتري روغوزين، سيطلع زملاءه على اختبار روسيا لأقسام جديدة في المحطة الفضائية الدولية والعمل على تصميم مركبة "أوريول" الروسية القمرية.

يذكر أن خبراء ناسا كانوا قد طرحوا في وقت سابق مبادئ رئيسية يجب أن يقوم عليها التعاون الدولي في مجال دراسة القمر وذلك في إطار ما يسمى بـ"اتفاقية أرتميس" بين الولايات المتحدة والدول المشاركة في البرنامج القمري الأمريكي.

ومن أهم تلك المبادئ استخراج الثروات الطبيعية على القمر وفكرة إنشاء ما يسمى بـ "مناطق الأمن" التي من شأنها الحيولة دون "تدخل ضار" في شؤون دول أخرى على سطح القمر.

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا لن تسمح بخصخصة القمر وليست لديها رغبة في المشاركة بالسباق القمري.

المصدر: تاس