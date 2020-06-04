إقامة مباراة الشطرنج "فضاء – أرض" بين المحطة الفضائية ومتحف الفضاء في موسكو

تقام يوم 9 يونيو الجاري الساعة 11.45 بتوقيت موسكو مباراة شطرنج بين الفضاء والأرض تولت تنظيمها مؤسسة "روس كوسموس" ومتحف الفضاء في موسكو واتحاد الشطرنج الروسي بالتعاون مع VK .

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ويشارك في المباراة رائدا الفضاء الروسيان العاملان حاليا في المحطة الفضائية الدولية، أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر من جهة وبطل العالم بالشطرنج السريع ، سيرغي كورياكين من جهة أخرى.

وستبث شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK تلك المباراة على الهواء.

يذكر أن أول مباراة شطرنج في إطار "فضاء – أرض" أقيمت منذ 50 عاما يوم 9 يونيو عام 1970 بين طاقم مركبة "سويوز- 9 " المأهولة السوفيتية، أندريان نيقولايف وفيتالي سيفاستيانوف من جهة ورئيس فريق رواد الفضاء السوفيت الفريق أول الطيار، نيقولاي كامانين ورائد الفضاء، فيتالي غورباتكو من جهة أخرى.

واستخدم رائدا الفضاء السوفيتيان آنذاك الشطرنج غير المغناطيسي ذا تصميم خاص، إذ أن المغناطيس يؤثر على حساسية الأجهزة في المركبة الفضائية. واستغرقت المباراة 6 ساعات.

جدير بالذكر أن المباراة اليوبيلية ستتوج الفعالية الاحتفالية التي تقام في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية بمناسبة ذكرى مرور 50 عاما على إقامة مباراة الشطرنج الأسطورية عام 1970.

وبينها مسابقات شطرنج أونلاين التي يشارك فيها 338 فريقا تمثل أنحاء روسيا كلها وكذلك فريق الشطرنج الهندي. أما مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فيمثلها 26 فريقا للشطرنج.

المصدر: روس كوسموس