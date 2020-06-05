روسيا تصمم محرك ميثان فضائيا

اختتمت في مركز "فورونيج" الروسي للمحركات الصاروخية مرحلة تمهيدية لتصميم النموذج الاختباري من محرك الميثان والأكسجين الفضائي في الصواريخ المتعددة الاستخدام.

وقد أجريت في قسم الاختبارات التابع للمركز سلسلة من التجارب النارية لمولد الغازات الذي يعد جزءا مهما للمحرك. وتهدف التجربة إلى دراسة عملية تشكل مزيج غازي للميثان والأكسجين في مولد الغازات. وركزت التجربة على إمكانية الاستخدام المتعدد لمولد الغازات في محرك واحد.

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وقال كبير مصممي المركز، فيكتور غوروخوف:" نجحنا في تحقيق المرحلة التمهيدية لتصميم المحرك حيث طرحنا تصميما أمثل لمولد الغازات. أما المرحلة التالية التي سنباشر بتحقيقها قريبا فتنحصر في اختبار عنصر آخر للمحرك وهي حجرة الاحتراق.

وقال المدير التنفيذي للمركز، سيرغي كوفاليوف، إن الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية تنفذ في المواعيد المحددة لها على الرغم من القيود المتعلقة بفيروس كورونا التي فرضت على العاملين في المركز.

وأضاف قائلا:" لدينا خبرات واسعة في مجال تصميم أجهزة الميثان متعددة الاستخدام ونأمل أن ننجز مشروع محرك "إر دي – 01 77 " للميثان والأكسجين متعدد الاستخدام وفقا للاتفاقية الموقعة مع شركة "روس كوسموس".

يذكر أن اتفاقية تصميم المحرك الموقعة مع شركة "روس كوسموس" تقضي بتصنيع واختبار أجزاء المحرك أولا، ثم تجميع نموذج اختباري للمحرك بحلول عام 2024.

المصدر: روس كوسموس