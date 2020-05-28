محرك "إر دي - 180" الروسي الفضائي.. 20 عاما من النجاح

أطلق في 25 مايو عام 2000 أول صاروخ أمريكي من طراز "أطلس" تم تزويده بمحرك "إر دي – 180" روسي الصنع العامل بالوقود السائل

وقامت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية منذ ذلك الحين بتزويد ناسا بـ116 محركا فضائيا من هذا النوع. وقد أطلق 90 صاروخا أمريكيا مزودا بهذا المحرك. ولم يفشل محرك واحد.

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وضمن المحرك الروسي إطلاق مسبار إلى المريخ ومسبار آخر مخصص لدراسة كوكب بلوتو وقمره ومسبار حمل على متنه روفر "كيوريوسيتي" وعدد كبير من الأجهزة الفضائية الأخرى.

وحل محرك "إر دي – 180" الروسي محل محرك أنتجته شركة Rocketdyne الأمريكية لصاروخ "أطلس" وذلك بعد أن فاز بمناقصة طرحتها 1996 شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية.

ولا تزال شركة "بوينغ" تعتمد المحرك الروسي لإطلاق مركباتها المأهولة الجديدة وذلك على الرغم من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا.

وقد وصف رئيس شركة United Launch Alliance الأمريكية ، توري برونو، المحرك الروسي بأنه أعجوبة تقنية.

وهناك ميزة هامة أخرى لهذا المحرك وهي إمكانية استخدامه 10 مرات. لذلك فإن خبراء شركة "إينيرغوماش" الروسية المصنعة لـ"إر دي – 180" يعملون الآن على تطوير المحرك ليستخدم في الصواريخ متعددة الاستخدام.

المصدر: تاس