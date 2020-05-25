 
مباشر
عاجل
إصابة طائرة للجيش العراقي خلال عملية لتدمير أوكار إرهابيين في صحراء الرطبة

روسيا تطلق "سفينة نوح" إلى ارتفاعات غير مسبوقة

الفضاء

روسيا تطلق
Sputnik Nikolay Khizhnyak
قمر صناعي روسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ny8o

أعلن فلاديمير سيتشوف، نائب مدير معهد مشكلات الطب الحيوي، أن روسيا تخطط لإطلاق القمر الصناعي "بيون-إم" وعلى متنه أنواع مختلفة من الحيوانات إلى ارتفاع غير مسبوق ليتعرض لإشعاع قوي.

إقرأ المزيد
روسيا تطور أقمارا جديدة للاستشعار عن بعد
روسيا تطور أقمارا جديدة للاستشعار عن بعد

وقال سيتشوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "ستكون رحلة القمر الصناعي "بيون-إم" الثاني فريدة، لأنها ستكون على ارتفاعات شاهقة لم تصلها الأجسام البيولوجية سابقا 800-1000 كيلومتر، مع زيادة جرعات الإشعاع إلى 10 أضعاف. وكما هو معلوم كان ارتفاع القمر الصناعي "بيون-إم" الأول 500 كيلومتر فقط، ومعدل ارتفاع المحطة الفضائية الدولية 400 كيلومتر".

وأضاف، " سيسمح هذا لنا بمقارنة نتائج رحلة القمرين الأول والثاني، وفهم ما الذي يلعب الدور الأساسي بالتغيرات الحاصلة في أجسام الحيوانات- زيادة الإشعاع، أو انعدام الوزن".

ووفقا له، يخطط لإطلاق "بيون-إم" الثاني عام 2023 ، والعمل جار، وتؤكد رئاسة "روس كوسموس" على أن جائحة "كوفيد-19" لن تؤثر في هذا الموعد.

وأضاف موضحا، سيكون على متن القمر الصناعي "بيون-إم" الثاني، مجموعة فئران وذباب الفاكهة لدراسة المسائل البيولوجية العامة. كما سيحمل أنواعا مختلفة من الأحياء المجهرية وخلايا، وستجرى على متنه تجارب تقنية وتكنولوجية وتنمية بلورات البروتينات.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا