روسيا تطلق "سفينة نوح" إلى ارتفاعات غير مسبوقة

أعلن فلاديمير سيتشوف، نائب مدير معهد مشكلات الطب الحيوي، أن روسيا تخطط لإطلاق القمر الصناعي "بيون-إم" وعلى متنه أنواع مختلفة من الحيوانات إلى ارتفاع غير مسبوق ليتعرض لإشعاع قوي.

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وقال سيتشوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "ستكون رحلة القمر الصناعي "بيون-إم" الثاني فريدة، لأنها ستكون على ارتفاعات شاهقة لم تصلها الأجسام البيولوجية سابقا 800-1000 كيلومتر، مع زيادة جرعات الإشعاع إلى 10 أضعاف. وكما هو معلوم كان ارتفاع القمر الصناعي "بيون-إم" الأول 500 كيلومتر فقط، ومعدل ارتفاع المحطة الفضائية الدولية 400 كيلومتر".

وأضاف، " سيسمح هذا لنا بمقارنة نتائج رحلة القمرين الأول والثاني، وفهم ما الذي يلعب الدور الأساسي بالتغيرات الحاصلة في أجسام الحيوانات- زيادة الإشعاع، أو انعدام الوزن".

ووفقا له، يخطط لإطلاق "بيون-إم" الثاني عام 2023 ، والعمل جار، وتؤكد رئاسة "روس كوسموس" على أن جائحة "كوفيد-19" لن تؤثر في هذا الموعد.

وأضاف موضحا، سيكون على متن القمر الصناعي "بيون-إم" الثاني، مجموعة فئران وذباب الفاكهة لدراسة المسائل البيولوجية العامة. كما سيحمل أنواعا مختلفة من الأحياء المجهرية وخلايا، وستجرى على متنه تجارب تقنية وتكنولوجية وتنمية بلورات البروتينات.

المصدر: نوفوستي