روسيا تطور أقمارا جديدة للاستشعار عن بعد

أعلن مدير مركز "بروغريس" الصناعي الروسي، دميتري بارانوف، أن مركزه بدأ بالعمل على مشروع تطوير أقمار صناعية جديدة لاستشعار الأرض عن بعد.

وفي مقابلة صحفية حول هذا الموضوع قال بارانوف: "تسلم مركز بروغريس زمام المبادرة للعمل على مشروع تطوير أقمار صناعية قادرة على رصد الأرض بدقة عالية".

وأضاف "في إطار المشروع المذكور بدأ مركزنا بتطوير منصات Aist والتي ستبنى على أساسها أقمار صناعية صغيرة مخصصة لاستشعار الأرض عن بعد، هذه الأقمار مزودة بتقنيات بصرية متطورة قادرة على رصد الأجسام الصغيرة التي تبلغ أبعادها 0.4 م، كما تملك أجهزة رادارية قادرة على رصد أجسام أبعادها أقل من متر واحد".

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وفي سياق متصل كان الأستاذ المساعد في كلية هندسة الفضاء بجامعة سمارا الروسية، إيفان تاشينكو، قد ذكر أن كليته تتعاون مع مركز "بروغريس" للعمل على مشروع تطوير أقمار صناعية من نوع Aist-3، ستكون خلفا لأقمار Aist الروسية الموجودة حاليا.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز "بروغريس" الصناعي الروسي التابع لمؤسسة "روس كوسموس" يعمل حاليا على عدة مشاريع لتطوير مركبات ومعدات الفضاء، منها مشروع لتطوير صواريخ فضائية قابلة لإعادة الاستخدام مرات عديدة.

المصدر: فيستي