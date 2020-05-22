رائدة فضاء أمريكية تقارن عملية الهبوط بين "سويوز" و"دراغون"

أعلنت كاترين نايبرغ رائدة فضاء ناسا السابقة، أن الهبوط بواسطة "دراغون" الأمريكية على المنصة المائية، يثير القلق وعدم الارتياح أكثر من الهبوط بواسطة "سويوز" الروسية على اليابسة.

وقالت نايبرغ، في مقابلة مع ARS Technica، "مركبة دراغون تهبط على الماء، وأعتقد أن هذا لن يعجبني. ولكن عندما هبطت في "سويوز" إلى اليابسة، لم أشعر بالقلق لحين مساعدتنا في الخروج من الكبسولة. لذلك يمكنني تصور عدم الراحة عند الهبوط على الماء مهما كان ارتفاع الأمواج".

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ويذكر أن نايبرغ قامت برحلتين إلى الفضاء، الأولى عام 2008 على المكوك الفضائي "شاتل" والثانية عام 2013 على متن مركبة "سويوز" الروسية.

وتجدر الإشارة إلى أن المركبة الفضائية "دراغون" المأهولة التي تنتجها شركة سبيس إكس بموجب الإتفاق مع وكالة الفضاء الأمريكية سوف تهبط على منصة بحرية، على غرار مركبة الشحن. أما المركبة ستارلاينر التي تنتجها شركة بوينغ التي لا تزال تحت الاختبار، فسوف تهبط على اليابسة.

ووفقا لخطط ناسا، ستطلق يوم 27 مايو 2020 مركبة "دراغون" على متنها دوغلاص هيرلي وروبرت بينكين، على أن تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في اليوم التالي 28 منه.

المصدر: نوفوستي