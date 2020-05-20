الولايات المتحدة تطلق أقمارا صناعية لرصد الصواريخ فرط الصوتية

تعتزم وكالة المبتكرات الفضائية الأمريكية SDA أن تنشر في مدار الأرض مجموعة من الأقمار الصناعية القادرة على متابعة مسارات الصواريخ فرط الصوتية المحلقة في الغلاف الجوي للأرض.

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ويتوقع أن يطلق أول قمر صناعي من تلك المجموعة بحلول عام 2022 المالي.

وتنوي وكالة SDA عقد اتفاقية مع شركة تتولى تصميم 8 أقمار صناعية ذات زاوية الرصد العريضة.

ويفترض أن تتزود تلك الأقمار الصناعية بأجهزة الكشف العاملة بالموجات تحت الحمراء لتتبادل المعلومات مع أقمار شبكة التجسس الواسعة. ويتوقع أن تبدأ تلك الشبكة عام 2022 بنشر أقمارها الصناعية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد أعلنت منذ عامين أنها بحاجة إلى منظومة حديثة مستقبلية تحمي من الأسلحة فرط الصوتية.

وقال ممثلون عن البنتاغون آنذاك أن تلك المنظومة يفترض أن تضم أقمارا صناعية جديدة قادرة على اكتشاف الصواريخ فرط الصوتية المحلقة في الغلاف الجوي للأرض.

بينما قالت صحيفة C41SRNET إن البنتاغون لا يمتلك إلى حد الآن مثل هذه المنظومة.

مع ذلك فإن الصحيفة كانت قد أفادت في وقت سابق بأن الولايات المتحدة تعتزم إطلاق 150 قمرا صناعيا جديدا إلى مدار الأرض بحلول عام 2024.

المصدر: سلاح روسيا