أوروبا قد تؤجل إطلاق أولى صواريخ Ariane 6

أعلن رئيس مجموعة Ariane Group الأوروبية لصناعات الفضاء، أندريه روسيل، أن الأوضاع المرتبطة بانتشار فيروس كورونا قد تتسبب بتأجيل إطلاق أول صاروخ فضاء من نوع Ariane 6.

وفي مقابلة صحفية أشار روسيل إلى أن الظروف المرتبطة بانتشار جائحة كورونا أثرت على الجدول الزمني لمشروع تطوير الصاروخ المذكور، وقال: "من المحتمل جدا أن تؤجل عملية إطلاق صاروخ Ariane 6 إلى عام 2021.. قرار تحديد موعد الإطلاق سيتخذ رسميا من قبل المسؤولين في وكالة الفضاء الأوروبية، خلال اجتماع سيعقد يومي 23 و24 يونيو القادم".

وألمح روسيل في المقابلة إلى أن استكمال مشروع الصاروخ المذكور قد يتطلب لزيادة ميزانيته، ومبلغ الزيادة لن يتعدى الـ 20% من قيمة الميزانية الأولية التي كانت موضوعة للمشروع، ولحدوث هذا الأمر يتوجب على وكالة الفضاء الأوروبية الحصول على أذن من حكومات الدول الأعضاء المشاركة فيها.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية قد وافقت سابقا على تمويل مشروع Ariane 6 بمبلغ 4 مليارات يورو، منها 600 مليون يورو ستنفق على تطوير مجمع إطلاق صواريخ الفضاء يتم انتهاء العمل فيه حاليا بمطار كورو الفضائي بغوايانا الفرنسية.

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وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإطلاق الأولى لصاروخ Ariane 6 كانت من المفترض أن تشهد نقل أقمار شركة OneWeb إلى مدارات الأرض، لكن وبعد إفلاس الشركة المذكورة يتوجب على Ariane Group إيجاد بديل لتلك الحمولة.

المصدر: تاس