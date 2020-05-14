الصين تشكل شبكة من الأقمار الصناعية لإنترنت الأشياء

تعتزم المؤسسة الصينية للعلم الجوي والفضائي أن تنشئ بحلول عام 2023 شبكة من الأقمار الصناعية من شأنها التأثير على تطور إنترنت الأشياء.

وأفادت صحيفة China Daily الصينية الأربعاء 13 مايو بأن الصين تنوي أن تطلق 80 قمرا صناعيا من هذا النوع إلى ارتفاع 560 كيلومترا فوق سطح الأرض لتضمن إرسال المعلومات فائقة الدقة ضمن نطاق ضيق للترددات.

وقال باحث في مؤسسة العلم الفضائي الصينية إن البنية الفضائية الحالية للاتصالات التي تغطي الأرض صارت غير كافية آخذا بعين الاعتبار التطور الهائل لإنترنت الأشياء الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة.

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وأوضح أن الأقمار الصناعية تغطي حاليا 20% من مساحة اليابسة وحوالي 50% من البحار والمحيطات، ما يعد أمرا غير كاف لتحقيق المشاريع المستقبلية واسعة النطاق.

وسيكون إنترنت الأشياء، حسب الباحث الصيني، بعد انتهاء تحقيق المشروع متاحا ليلا ونهارا لمستخدمي الإنترنت.

يذكر أن المؤسسة الصينية للعلم الجوي والفضائي كانت قد أطلقت الثلاثاء 12 مايو قمرين صناعيين من طراز "شينغ جونغ – 2 – 01" و" شينغ جونغ – 2 – 02" للاتصال وإنترنت الأشياء. وقد أطلقت على أولهما تسمية "ووهان" نسبة إلى المدينة الصينية التي تمكنت من القضاء على جيب انتشار فيروس كورونا.

المصدر: تاس