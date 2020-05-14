روسيا توسع عائلة أقمار Luch الصناعية

أعلنت شركة "ريشيتنيوف" الروسية عن نيتها تطوير قمر صناعي جديد لينضم إلى أسرة أقمار الاتصالات الفضائية Luch.

وحول الموضوع قال وكالة "تاس" إن شركة " ريشيتنيوف" وقعت مؤخرا عقد شراكة مع مؤسسة "روس كوسموس" ، لتطوير وتحديث منظومة أقمار Luch الصناعية الروسية.

وبموجب العقد من المفترض أن تعمل الشركة المذكورة على تطوير قمر صناعي جديد من نوع Luch-5VM، ليطلق إلى الفضاء قبل نهاية 2024، ويعمل في مدارات الأرض لمدة 15 عاما.

وكانت روسيا قد أعلنت عن بدء تشغيل منظومة أقمار Luch الصناعية المتعددة المهام في فبراير 2016، وتضم هذه المنظومة اليوم 3 أقمار هي: Luch-5A، وLuch-5B، وLuch-5V.

وتعمل المنظومة المذكورة على توفير الاتصالات والبيانات للصواريخ والمركبات الفضائية التي تطير على ارتفاعات تصل إلى 2000 كلم عن سطح الأرض، كما توفر إمكانية تبادل البيانات بين القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية ومركز التحكم بالرحلات الفضائية.

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت منذ مدة أيضا أنها عازمة على إطلاق أقمار جديدة لاستشعار الأرض عن بعد من نوع Kanopus-V عامي 2024 و2025.

المصدر: تاس